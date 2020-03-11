Чебоксары, , 12:08 — REGNUM В Чебоксарах в ходе проверки сведений о доходах и расходах у 32 муниципальных служащих выявлены нарушения. В частности, не указывались квартиры, земельные участки, доходы от продажи имущества, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.

Проверялись сведения о доходах и имуществе муниципальных служащих и членов их семей за 2018, 2017 годы. В результате в справках, которые предоставили 32 служащих, выявлены неполные и недостоверные сведения.

«Так, четырьмя служащими в справках не указаны квартиры, находящиеся в их собственности, а также собственности супругов. Двумя служащих сокрыт факт приобретения земельных участков. Ряд муниципальных служащих не указали доход от реализации квартир, транспортных средств, а также земельных участков», — говорят в прокуратуре, отметив, что несколько служащих не указали доходы, полученные в коммерческих организациях, а также банковские счета.

Также выявлено, что два муниципальных чиновника приобрели недвижимость, расходы по которым превышают их общий доход за три последних года.

В адрес администрации внесено представление об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чебоксарах по итогам прокурорской проверки нарушения в сведениях о доходах и имуществе за 2017−2018 годы нарушения выявлены в декларациях у 25 депутатов из 43.

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Напомним, в прошлом году к дисциплинарной ответственности был привлечён глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков «за предоставление недостоверных сведений о доходах и банковских счетах привлечён».

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