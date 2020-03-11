Москва, , 12:12 — REGNUM К ответственности за коррупционные преступления привлекли в 2019 году 380 сотрудников Росгвардии. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов 11 марта на расширенной коллегии ведомства.

Он отметил, что в ведомстве усилили контроль за профилактикой коррупционного поведения. Десять человек из 380 сотрудников, привлечённых в минувшем году к ответственности за коррупцию, были уволены. Кроме того, 90 человек не рекомендованы к приему или перемещению по службе после кадровой проверки.

Золотов добавил, что в 2019 году впервые за три года в Росгвардии добились снижения показателя негативных явлений. Личный состав стал совершать меньше правонарушений, снизилось количество происшествий и небоевых потерь.

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