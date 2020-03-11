Томск, , 12:04 — REGNUM Ледорезные работы, призванные ослабить ледовый покров в местах возможных заторов, стартовали на реке Томь. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в администрации Томской области.

В первую очередь работы начались у острова Чернильщиковский с отводом в протоку Поросскую. 11 специалистов до конца недели должны распилить трёхкилометровый участок на семь ромбов.

С 15 марта ледорезные работы продолжатся в черте Томска, вс 18 марта — в районе Боярских островов. Всего будет пропилено порядка 30 км ледового поля.

С 13 марта начнут взрывать лёд на Оби. С 17 марта запланированы ледовзрывные работы на Томи.

Как сообщало ИА REGNUM, на ледовзрывные и ледорезные работы в бюджете Томской области предусмотрено 13 млн рублей. Ещё 7 млн потратят на мониторинг заторообразующих условий, обеспечение работы авиатехники и так далее.

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