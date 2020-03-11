Псков, , 12:04 — REGNUM В Псковской области за первую неделю марта заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, по сравнению с последней неделей февраля, выросла. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, со 2 по 8 марта в регионе заболели ОРВИ 4758 человек (на прошлой неделе — менее 4 тыс. случаев).

Уровень заболеваемости повысился до 75,57 на 10 тыс. населения (с 63,16 на предыдущей неделе), однако заболеваемость по совокупному населению всё ещё ниже эпидемического порога — на 20,6%.

В Пскове ОРВИ заболели 2410 человек, в областном центре эпидемический порог превышен на 18,7%. С острыми респираторными заболеваниями в больницы региона госпитализированы 138 человек.

«Активность циркуляции респираторных вирусов находится на высоком уровне», — отметили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В регионе выявлены различные вирусы гриппа — А (H1N1)2009, А (H3N2), а также грипп А и В.

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