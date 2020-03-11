Ташкент, , 12:03 — REGNUM Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало филиал международной некоммерческой организации (НКО) «Корпус милосердия», сообщили 11 марта в пресс-службе узбекистанского министерства.

НКО планирует укреплять связи между частными, государственными и общественными организациями. Это направлено на улучшение жизни в сельских и городских семьях, а также на повышение качества образования.

В частности, до 2025 года «Корпус милосердия» планирует поддерживать сбалансированное питание и развивать материальную базу в 410 сельских детских садах. Проект финансируется министерством сельского хозяйства США.

Отметим, в 2006 году налоговый комитет Узбекистана обвинил руководство филиала «Корпуса милосердия» в грубом нарушении законодательства республики. НКО обвинялось в сокрытии $557 тыс. при реализации программы микрокредитования в 2005 году. Позднее филиал был закрыт.