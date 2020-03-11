Элиста, , 11:59 — REGNUM Коронавирусная инфекция выявлена у двух жителей Республики Калмыкия, информация об этом появилась в СМИ 11 марта.

Как сообщает Общественное телевидение России со ссылкой на источник в правительстве республики, коронавирус подтверждён у двух жителей региона, ранее прибывших из Южной Кореи и Италии. Как уточняется, первый из заболевших приехал в Калмыкию из Сеула 1 марта, 4 марта из Италии приехал ещё один человек, у которого нашли коронавирус.

Отметим, что официально эту информацию пока не подтвердили. Роспотребнадзор утром 11 марта сообщил об отсутствии новых заболевших на территории РФ за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным Роспотребнадзора, в России зафиксировано 20 случаев коронавирусной инфекции, все случаи завозные, в том числе 17 случаев — у граждан РФ.