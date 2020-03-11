Екатеринбург, , 11:55 — REGNUM До сентября 2020 года в Екатеринбурге перекроют и отремонтируют не менее 11 улиц. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов на пресс-конференции.

В частности, работы пройдут на улицах Светлореченская, Суходольская, Луначарского, Советская, Сулимова, Бебеля, Техническая, Завокзальная, Фучика, Шефская и 40 лет комсомола.

По словам чиновника, ремонт не обойдётся без перекрытий, что приведёт к некоторым трудностям для горожан. В частности, «встанет» микрорайон Широкая речка.

«Мы понимаем, что от этого никуда не уйти», — сказал Бубнов.

Впрочем, уже к осени работы должны закончить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге анонсировали продолжение укладки гранита на тротуары. В этот раз гранитному обновлению подвергнутся улицы Пушкина и 8 марта.

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