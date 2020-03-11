Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM В Ростове-на-Дону в течение 2020 года проверят чистоту воздуха в Советском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Исследования начнутся в апреле. До сентября передвижная лаборатория посетит микрорайон Левенцовский, улицу Доватора и переулок 1-й Машиностроительный. За этот период будет отобрано 300 проб воздуха. Результаты исследований станут известны в ноябре 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году жители микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону из-за постоянного запаха гари и дыма устроили фотосессию в противогазах. По словам горожан, надзорные органы недостаточно оперативно реагируют на проблему. Рекультивация же расположенного неподалёку от жилых домов полигона ТБО займёт два-три года.

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