Москва, , 11:58 — REGNUM Росгвардия и Минздрав пришли к соглашению о передаче сведений, касающихся выдачи медицинских заключений владельцам оружия. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов 11 марта на расширенной коллегии ведомства.

Он уточнил, что в рамках межведомственного взаимодействия Минздрав будет направлять Росгвардии информацию о медицинских заключениях, выданных владельцам оружия и людям, желающим его приобрести. Соответствующие положения будут нормативно закреплены.

Золотов добавил, что Росгвардия и коллеги этого ведомства пришли к общим позициям по корректировке законодательства в сфере оборота оружия. Пакет инициатив был предложен после поручений президента России Владимира Путина, последовавших за несколькими трагедиями в образовательных учреждениях.

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