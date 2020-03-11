Минск, , 11:55 — REGNUM Представитель ОБСЕ на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Тони Фриш не сможет лично посетить переговоры, заявил представитель Луганской Народной Республики Родион Мирошник 11 марта, сообщает ТАСС.

По его словам, представитель ОБСЕ пропустит встречу ТКГ из-за карантина, объявленного в ЕС в связи с распространением коронавируса COVID-2019.

«Переговоры об обмене пленными сегодня пройдут в формате видеоконференции. По просьбе координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриша обсуждение вопроса обмена пленными будет идти по видеосвязи», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Украина готовит большой обмен пленными, а также надеется провести обмен по принципу «всех на всех».

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