Москва, , 12:01 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СКР по Ленинградской области разобраться в обстоятельствах реставрации средневековой крепости Копорье.

Копорье Дарья Драй © ИА REGNUM

«Несмотря на то, что на реставрацию этого объекта культурного наследия были потрачены десятки миллионов рублей, недавно произошло обрушение арки главного входа», — отметили в СКР.

Как сообщал 6 марта телеканал «Санкт-Петербург», вход в крепость Копорье завалило обломками каменной кладки стены. Обрушение конструкции, укрепленной всего несколько лет назад, произошло ночью, поэтому никто не пострадал.

Бастрыкин дал поручение своим подчиненным в СУ СКР по Ленобласти тщательно разобраться в ситуации и доложить об обстоятельствах некачественной реставрации уникальной крепости.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в крепости Копорье 14-летний подросток едва не погиб, сорвавшись с крепостной стены. Он получил тяжелые травмы.

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Напомним, Копорская крепость с апреля 2013 года была закрыта для посещения из-за аварийного состояния. Однако с конца весны 2016 года, после проведённых работ по обеспечению безопасности посетителей, крепость вновь открыли для всех желающих.

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Как сообщало ИА REGNUM, главной находкой археологического сезона 2019 года в Ленобласти стала свинцовая печать, датируемая временем Новгородской республики. Ее нашли в крепости Копорье в Ломоносовском районе Ленинградской области.

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