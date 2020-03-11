Брюссель, 11 марта 2020, 11:46 — REGNUM В Бельгии умер первый пациент, заразившийся коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает Belga News Agency.
Ранее бельгийские власти запретили проведение всех публичных мероприятий в закрытых пространствах с участием более тысячи человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бельгии было зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом. Часть из зараженных изолировали в больницах, часть пребывает на домашнем карантине. Все заболевшие недавно посещали Италию.
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