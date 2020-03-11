Симферополь, 11 марта 2020, 11:47 — REGNUM Из-за угрозы распространения коронавируса в административных зданиях Симферополя установят средства для дезинфекции рук. Об этом 11 марта журналистам рассказал глава администрации города Елена Проценко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике могут ввести ограничения массовых мероприятий, связанных с празднованием годовщины воссоединения с Россией, в случае возрастания угрозы распространения коронавируса.
Об этом: В Крыму могут ограничить празднование воссоединения с РФ из-за коронавируса