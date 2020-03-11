Алма-Ата, Казахстан, , 11:41 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 290 км на восток от Алма-Аты, сообщили 11 марта в государственном учреждении «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Подземные толчки были зарегистрированы 11 марта в 13 часов 6 минут (10:06 мск). Глубина очага землетрясения составила 20 км, энергетический класс землетрясения — 11,1.

Напомним, 29 февраля в 407 км на юго-восток от Алма-Аты, на территории Китая, произошло землетрясение магнитудой 4,9. Глубина залегания подземных толчков — 15 км.

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