Тбилиси, , 11:45 — REGNUM Анализ результатов исследования двухлетнего ребенка на коронавирус COVID-19 ожидают в Кутаисской инфекционной больнице. Об этом 11 марта сообщает агентство Report.

По данным журналистов, малыш находится в медучреждении вместе с матерью, которая пять дней назад вернулась из Италии. С ними в режиме изоляции помещены пятеро других членов семьи. Они были доставлены больницу в связи с симптомами, которые характерны для новой болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Грузии был выявлен первый заболевший коронавирусом ребенок. Ему 12 лет. По данным врачей, его состояние пока не вызывает опасений.

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