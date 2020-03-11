Пермь, , 11:37 — REGNUM Генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов отправлен в карантин в связи с угрозой заражения коронавирусом, об этом 11 марта сообщает телеграм-канал «Пермская чудь».

Андрей Борисов Иван Шилов © ИА REGNUM

Борисов вернулся из Франции, где провел встречу с министром культуры республики Франком Ристером, у которого был обнаружен коронавирус. Таким образом, директор Пермской оперы может быть инфицирован.

В пресс-службе учреждения культуры пока не комментируют данную ситуацию, обещая дать разъяснения позднее.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. С тех пор инфекция распространилась на более чем 100 стран мира, ее жертвами стали свыше 4 тыс. человек.

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