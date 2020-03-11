Тбилиси, , 11:26 — REGNUM Медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая 11 марта рассказала журналистам о состоянии 12-летнего ребенка, у которого был выявлен коронавирус COVID-19.

По ее словам, пока его состояние не вызывает опасений, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Состояние этого ребенка пока не тяжелое. К счастью, у детей болезнь протекает легче, чем у взрослых, и надеюсь, Грузия не станет исключением», — сказала Эзугбая.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта был зафиксирован первый случай заболевания ребенка коронавирусом в Грузии. Всего в стране выявлено 23 случая заражения новой болезнью. Вирус завезли жители Грузии, возвращавшиеся на родину из Ирана и Италии.

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