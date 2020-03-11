Киев, , 11:22 — REGNUM Кабинет министров Украины на своем заседании сегодня, 11 марта, рассмотрит вопрос введения общенационального карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

Об этом сообщают центральные украинские СМИ.

Между тем, по официальной информации, на заседании правительства представят «окончательный план борьбы» с коронавирусом на Украине. Никакой более подробной информации пресс-служба кабмина пока не публикует.

Украинский политик, экс-депутат Рады Борислав Береза заявляет, что, по инсайдерской информации, скорее всего, правительством будут приостановлены все процессы в детских садах, школах и вузах, запрещены все массовые мероприятия — концерты, кинопоказы, спектакли, спортивные соревнования, массовые богослужения.

«По крайней мере о таких идеях сообщили мои инсайдеры. Но чтоб подобное запустить, необходимо это чем-то объяснить. Например количеством заболевших. Но наша власть рассказывает, что у нас их единицы. В общем, посмотрим на окончательный вариант решения и на его обоснование», — заявляет он.

ИА REGNUM напоминает, что 10 марта на Украине состоялось заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждались вопросы противодействия распространению коронавируса на Украине. В заседании приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, профильные министры, представители силового блока и в удаленном режиме главы облгосадминистраций.

При этом, по официальной информации, в стране подтвержден лишь один случай заражения коронавирусом — в Черновицкой области.