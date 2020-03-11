Рим, , 11:27 — REGNUM Итальянский модельер Джорджио Армани предоставил финансовые средства в размере 1,2 млн евро четырем итальянским больницам в качестве помощи для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает 11 марта AMNA.

Антонио Пезенти, глава Ломбардского кризисного отделения, ранее сказал, что система здравоохранения находится в очень сложном положении, поскольку отделения интенсивной терапии переполнены, и нельзя принять ни одного пациента.

Джорджио Армани пожертвовал 1,25 млн евро трем больницам в Милане, Римской больнице, а также Агентству гражданской защиты, сообщил представитель компании.

10 марта число скончавшихся в результате заболевания новым коронавирусом в Италии за сутки возросло с 463 до 631 человека. Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории Италии превысило 10 тысяч.