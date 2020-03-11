Ташкент, , 11:08 — REGNUM Власти Узбекистана перенесли туристический фестиваль «Неделя зиёрат туризма» на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса, сообщили 11 марта в пресс-службе государственного комитета республики по развитию туризма.

Мероприятия должны были пройти с 12 по 16 марта 2020 года. В комитете уточнили, что точная дата проведения недели туризма будет опубликована на официальном сайте Госкомтуризма.

Напомним, 10 марта в министерстве юстиции Узбекистана сообщили, что из-за распространения коронавируса перенесен Международный юридический форум в Ташкенте.

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