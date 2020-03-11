Челябинск, , 11:03 — REGNUM В Челябинске депутату райсовета Калининского района Алесе Субботиной уже предъявлено обвинение мошенничестве. Об этом сообщает областное управление СКР.

Женщина была риелтором. По версии следствия, в 2011—2015 годах она незаконно приобрела право собственности на два недвижимых объекта. Это квартира, а также доля в квартире.

Размер ущерба превысил 2,5 млн рублей. Как сообщало ИА REGNUM, Алеся Субботина была избрана в сентябре 2019 года. Она баллотировалась самовыдвиженкой.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в Челябинске задержана депутат