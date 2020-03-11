Новосибирск, , 11:02 — REGNUM В Новосибирской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменили проведение фестиваля «Крымская весна». Он должен был пройти 15 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По официальным данным, в регионе на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

И с точки зрения бытовой профилактики, министерство здравоохранения региона советует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: чаще мыть руки, сбалансировано питаться, избегать большого скопления людей и так далее.

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