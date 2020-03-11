Воронеж, , 11:01 — REGNUM Редкий вид сов — сипуху — заметили учёные на территории Воронежской области — впервые с 1911 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в пресс-службе Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М.Пескова.

Редкую птицу, которая фактически не встречается на территории Восточной Европы и Северной Азии, заметили в Верхне-Хавском районе, вблизи территории Воронежского заповедника. Сипуха поселилась рядом с человеком — днём она отдыхает в одном из заброшенных зданий, а ночью вылетает на охоту в близлежащие поля. До этого в последний раз сипуху видели на территории нынешней Воронежской области ещё в 1911 году, в парке близ села Курлак Бобровского района.

«Фауна нашего края достоверно пополнилась еще одним видом птиц. Сомнительно, что обнаруженная птица является единственной. Тем более, что сипуха сейчас расселяется на восток и север, что отмечено, например, в Ставропольском и Краснодарском краях», — отметил главный научный сотрудник, доктор биологических наук, профессор кафедры общей биологии и зоологии Воронежского педагогического университета Пётр Венгеров.

Всего в Воронежской области, рассказали в заповеднике, зарегистрировано девять видов сов. В регионе встречаются или гнездятся филин, ушастая сова, болотная сова, сплюшка, мохноногий и домовый сычи, серая неясыть. Ещё два вида, белая сова и ястребиная сова, можно редко встретить в регионе на зимних кочёвках.