Пермь, , 10:58 — REGNUM В Пермском крае под медицинским наблюдением находятся 57 человек, которые вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран, сообщает vetta.tv.

Все пациенты, находящиеся под наблюдением, являются жителями Прикамья. Им выпишут больничные и выдадут предписания, что они должны находится дома.

Министр здравоохранения пермского края Оксана Мелехова на своей странице в Instagram отметила, что на данный момент ни одного случая заражения коронавирусом в Прикамье не выявлено. Необходимые меры по предупреждению возможного распространения коронавируса проводятся в плановом режиме.