Благовещенск, , 11:00 — REGNUM В инженерном подразделении 35 общевойсковой армии в Приамурье, перед наступлением весеннего половодья, прошла тренировка по подрыву льда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Военные инженеры тренировались взрывать лёд для защиты мостов и иных гидротехнических сооружений от паводка. Всего в войсках Восточного округа, куда входит четыре общевойсковые армии и армейский корпус, сформировано 154 противопаводковые группы, 30 инженерно-сапёрных групп подрывников, а также 50 расчётов миномётов, с помощью которых также предполагается разбивать лёд на труднодоступных участках. Также, при необходимости, к бомбардировке торосов будут привлекаться бомбардировщики Су-24.

«Для подрыва ледяных заторов уже заготовлено более 14,5 тонн взрывчатых веществ, около четырёх тысяч минометных мин и 50 осколочно-фугасных авиационных бомб», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году сапёрам пришлось взрывать лёд на реках Хакасии, чтобы спасти от подтопления дачный посёлок.