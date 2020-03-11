Москва, , 11:01 — REGNUM С начала года Мосгосстройнадзор проверил 84 объекта строительства на юго-востоке столицы и выявил свыше 300 нарушений. Об этом сообщается 11 марта на портале мэра Москвы.

Помимо жилых домов ведомство также проверяло строящиеся социальный учреждения — школы и детский сады, а также коммерческую недвижимость. В итоге было выявлено 317 нарушений, в том числе по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками.

При этом за январь-февраль 2020 года в Юго-Восточном административном округе Москвы введено в эксплуатацию восемь объектов капитального строительства. Их общая площадь составила свыше 162 тысяч квадратных метров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мосгордуме заявили об угрозе разделения «Лосиного острова»