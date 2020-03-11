Екатеринбург, , 10:58 — REGNUM Летом 2020 года в Екатеринбурге уложат новые гранитные тротуары в центре города. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов на пресс-конференции.

Чиновник сообщил журналистам, что в этом году власти установили более жесткие сроки по ремонту. На этот раз подрядчики должны выполнить все работы до конца сентября 2020 года.

Бубнов пообещал, что власти учли недоработки, с которыми пришлось столкнуться горожанам в 2019 году. Тогда ремонт затянулся до зимы и создавал трудности для передвижения.

В этом году в гранит «переоденут» улицы Пушкина (на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева) и 8 марта (тоже от проспекта Ленина до улицы Малышева).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил создать муниципальную компанию по укладке тротуаров. По мнению мэра, частные подрядчики не могут должнм образом выполнять данные работы.

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