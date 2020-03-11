Пермь, , 10:45 — REGNUM В Пермском крае появятся «Сады памяти» в честь погибших во время Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В память о погибших воинах пермяки высадят 329 тысяч деревьев. Стоит отметить, в годы войны погибли и пропали без вести около 214 тысяч жителей Прикамья.

«Сад памяти» — это не просто акция, это наша с вами общая благодарность всем тем, кто воевал за нас, за наш мир сейчас. В этом году мы создаем новую традицию, которая призвана сохранить подвиг предков», — сказал глава краевого минприроды Дмитрий Килейко.

Мероприятия пройдут по всему региону. Стать участником кампании может любой желающий. Необходимо на сайтах «Сад памяти» или «Сохраним лес» выбрать ближайшую точку, где будет осуществляться посадка деревьев. Примечательно, что на сайте можно опубликовать рассказ о том, кому посвящается выбранное дерево.