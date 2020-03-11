Черкесск, , 10:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии доведено до суда уголовное дело в отношении двух сотрудников центра медицины катастроф. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установлено, два должностных лица в течение более года вносили в документы о начислении заработной платы липовые данные, завышая итоговую сумму, причитающуюся к выплате. Эти сведения они предоставляли ежемесячно в казначейство, похитив в результате 2,197 млн рублей.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения во существу. С обвиняемых будет взыскан также ущерб нанесенный министерству здравоохранения Карачаево-Черкесии.

Читайте также: Двух чиновниц в Карачаево-Черкесии поймали на служебном подлоге

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года уже пришлось ответить в суде за свои преступления двум сотрудницам центра медицины катастроф, которые таким же образом нанесли ущерб министерству здравоохранения республики на 1,4 млн рублей в 2015—2016 годах.