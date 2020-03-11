Благовещенск, , 10:48 — REGNUM Сильнейшие снайперы 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье, выявят лучших в конкурсе «Снайперский рубеж-2019», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО.

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Всего более 50 снайперов приступили к борьбе за право представлять 35 ОА на соревнованиях профессионального мастерства. Конкурсанты выполнят упражнения: «Снайперский биатлон», «Стрельба на зачёт», «Стрельба ночью», «Снайпер в обороне» и «Снайпер в наступлении». Конкурс проводится на общевойсковом полигоне Екатеринославский.

«Победители представят 35 общевойсковую армию на соревнованиях Восточного военного округа, которые состоятся в апреле текущего года под Хабаровском», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге состоялись соревнования между сильнейшими снайперами России.