Москва, , 10:53 — REGNUM В здании второго филиала детской поликлиники № 48 Москвы начался капитальный ремонт. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

Во время ремонта в поликлинике планируют заменить инженерные системы, обновить внешнюю и внутреннюю отделку. По окончанию работ в здании будет организована новая система зонирования помещений, что позволит более эффективно распределить потоки пациентов.

Самые посещаемые кабинеты переместят на нижние этажи. На первом принимать пациентов будут дежурные врачи, выше расположатся участковые педиатры, а на третьем этаже — врачи-специалисты. Кроме того, в кабинетах установят новое диагностическое оборудование, а рабочие места врачей станут более современными и удобными.

На время работ пациентов будут принимать по новым адресам: в первом филиале поликлиники на улице Федора Полетаева (дом 22, строение 1), в третьем филиале на Саратовской улице (дом 14/1) и в головном здании на улице Артюхиной (дом 27, корпус 3).

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