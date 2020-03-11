Ростов-на-Дону, 11 марта 2020, 10:40 — REGNUM В Ростовской области рассмотрена апелляционная жалоба по делу бывшего мэра Миллерова, осуждённого в декабре 2019 года. Приговор Миллеровского районного суда был отменён, уголовное дело вернули следователям, пишет портал sm-news.ru.
ИА REGNUM ранее сообщало, что бывший глава Миллеровского городского поселения за превышении должностных полномочий получил условно 1,5 года лишения свободы.
Как следует из материалов уголовного дела, градоначальник дал указание руководителю госучреждения «Благоустройство» трудоустроить «мёртвые души». Сумма причинённого ущерба составила почти в 500 тыс. рублей.
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