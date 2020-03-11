Барнаул, , 10:35 — REGNUM На дорогах Барнаула после снегопада работает не только 79 единиц техники, но и 122 дорожных рабочих. Как сообщает сегодня, 11 марта, пресс-центр барнаульской мэрии, их задача — вручную очистить подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

Всего в ночь с 10 на 11 марта силами МБУ «Автодорстрой» с дорог столицы Алтайского края было вывезено 2577 кубометров снега.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Алтайском крае было объявлено штормовое предупреждение в связи с метелью. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду. Многие дороги краевого значения всё ещё расчищают.

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