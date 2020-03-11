Лусака, , 10:39 — REGNUM Мэр столицы Замбии, Лусаки, запретил рукопожатия в мэрии города и заменил их ударами плечами. Об этом передает BBC Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, данные меры были приняты в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.

По словам министра здравоохранения Замбии Читалу Чилуфья, в настоящее время в стране не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Все 24 подозреваемых случая дали отрицательный результат, добавил он.

Однако мэр Лусаки Майлз Сампа заявил, что каждый должен принять меры, чтобы бороться с распространением вируса.

«Рукопожатие — традиционное приветствие на улицах Лусаки. Я напоминаю, что это больше не обязательно, и использую мое индивидуальное альтернативное приветствие ударом плечами», — сказал он BBC.

«Удар плечами происходит от баскетбольных игр NBA, где такие спортсмены, как Леброн Джеймс и покойный Коби Брайант, так приветствовали друг друга или поздравляли с забитым мячом», — добавил Сампа.

Как сообщают репортеры, правительство Замбии создало чрезвычайный фонд в размере 3 млн долл. США для повышения степени готовности к коронавирусу. Однако, по словам министра здравоохранения, правительство не будет запрещать полеты в Китай и из него, поскольку это, по его словам, будет способствовать ксенофобии. Он также сказал, что студенты из Замбии в Китае не будут репатриированы, потому что было принято достаточно мер для обеспечения их безопасности.