Москва, , 10:33 — REGNUM В России за прошедшие сутки не было выявлено случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом сообщается, что за весь период мониторинга было выявлено 1614 человек с признаками ОРВИ, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

«Нарастающим итогом выписан с выздоровлением 1 318 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, в РФ выявлено 20 случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19. Из них два случая зафиксированы у граждан Китая, 17 — у граждан России, которые вернулись из Италии и ещё один случай у гражданина Италии.

При этом двое китайских граждан и четверо граждан России выписаны после выздоровления.

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