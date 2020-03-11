Ростов-на-Дону, , 10:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону ожидается шквалистый ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС 11 марта.

По информации донских синоптиков, в областном центре скорость ветра будет достигать 15−18 метров в секунду. В связи с разгулом стихии спасатели призвали горожан к осторожности.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области к концу рабочей недели (с 10 по 15 марта) заметно похолодает. В ночные часы столбики термометров опустятся до минусовых отметок.

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