Москва, , 10:29 — REGNUM Режим работы Московской городской думы изменён в связи с профилактикой распространения коронавируса, сообщил председатель законодательного собрания столиц Алексей Шапошников («Единая Россия»). Его слова передаёт пресс-служба Мосгордумы.

«Мы руководствуемся указом мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности» и рекомендациями Роспотребнадзора. Все установленные ограничения — своевременный и необходимый шаг, направленный на обеспечение безопасности москвичей и предотвращение распространения опасного вируса», — сказал Шапошников.

Также в Мосгордуме выпустили отдельный приказ об исполнении мер по профилактике коронавируса. С документом, который регулирует правила работы с учётом угрозы распространения инфекции, ознакомили депутатов и сотрудников аппарата городской думы.

На данный момент в законодательном собрании города установлены посты для измерения температуры. Обследование на них проходят не только посетители или участники мероприятий, но и сотрудники аппарата и депутаты МГД. Кроме того, проводится санитарная обработка помещений специальными средствами защиты, обеззараживается воздух. Также в Мосгордуме работает медицинский пункт, где есть необходимый запас масок и дезинфицирующие средства.

«Могу официально заявить, что информация о том, что в думе не введены меры защиты, не соответствует действительности. Утром 10 марта на посту измерения температуры в Мосгордуме у депутата Сергея Савостьянов была выявлена повышенная температура тела, в связи с чем ему было рекомендовано не проходить в здание, а обратиться в медицинское учреждение для диагностики и дальнейшего лечения», — заявил Шапошников.

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