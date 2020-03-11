Красноярск, , 10:27 — REGNUM Принято решение об отмене в Красноярске концерта «Крымская весна» в 2020 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в агентстве молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Концерт «Крымская весна» в Красноярске отменён Скриншот со страницы паблика «Агентство будущего» в соцсети «ВКонтакте»

Объявление об отмене концерта размещено на страницах паблика агентства в соцсети «ВКонтакте».

»В Красноярском крае заболевших коронавирусом нет. Но это не значит, что на фоне опасности распространения вируса по всему миру мы можем вести себя безответственно и рисковать здоровьем людей», — говорится в сообщении.

Напомним, концерт «Крымская весна» должен был пройти 15 марта на Театральной площади Красноярска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске также из-за коронавируса отменили запланированный на 15 марта фестиваль «Крымская весна», приуроченный к шестой годовщине присоединения полуострова к России.

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