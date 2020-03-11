Махачкала, , 10:30 — REGNUM Учебно-тренировочные комплексы по правилам дорожного движения (автогородки) установят в 2020 году в 64 школах Дагестана. Это примерно в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщили ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Автогородки представляют собой площадку с полной имитацией городской дорожной сети с разметками, светофорами и дорожными знаками. С помощью стенд-тренажера педагоги моделируют самые распространенные ситуации на дорогах, а школьники самостоятельно ищут безопасный маршрут. Ознакомительные «пятиминутки безопасности» проводятся во всех школах, получивших мобильную конструкцию.

Отмечается, что для предотвращения дорожно-транспортного травматизма детей и подростков в Дагестане также организована профилактическая работа с обручающимися. В частности, в школах республики проводятся уроки по безопасности дорожного движения и встречи информационно-пропагандистского и воспитательного характера с учащимися и родителями. В помощь педагогам разработаны специальные методические пособия.

Кроме того, в Дагестане развивается движение юных инспекторов. В настоящее время оно насчитывает более 1,6 тыс. отрядов, объединивших свыше 20 тыс. школьников.