Кунгур, Пермский край, , 10:26 — REGNUM В Кунгуре Пермского края в магазине на улице Карла Маркса произошел пожар, а посетители оказались заблокированными. Покупателям пришлось вышибать дверь, сообщает портал 59.RU.

Возгорание произошло 10 марта. В момент ЧП в торговом зале находились около 20 человек, в том числе дети.

Помещение заполнил дым, и сработала автоматическая система оповещения. Однако, как утверждают посетители, продавцы продолжали работать. На выходе люди столкнулись с тем, что не могут открыть дверь. Консультант магазина повела посетителей к запасному выходу, но и он оказался закрыт.