Тбилиси, , 10:22 — REGNUM Коронавирусом в Грузии заразился 12-летний подросток. Эту информацию подтвердили в тбилисской инфекционной больнице Центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии. Вместе с ним факт инфицирования выявлен и у 4 членов его семьи.

Предполагается, что источником заражения этих граждан стала женщина, которая путешествовала по Италии и стала в Грузии случаем коронавируса номер два. В режиме карантина они находились с 28 февраля. Первый тест на коронавирус дал у них отрицательный результат, а второй, ответы которого были получены 10 марта вечером, оказался положительным. В этот день заражение коронавирусом в Грузии было установлено у восьми человек.

Всего на данный момент в Грузии лабораторно подтверждено 23 случая коронавируса. Большинство из них были инфицированы в ходе путешествия по Италии либо в результате контактов с людьми, побывавшими в Италии. 126 человек находятся в режиме карантина, а 46 — в стационарах под наблюдением врачей.