Санкт-Петербург, , 10:31 — REGNUM Антитеррористические учения начинаются в Петербурге 11 марта на территории Стендового испытательного комплекса №48 ФГУП «Крыловский ГНЦ» на Октябрьской набережной. Об этом сообщили в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Крыловский государственный научный центр — один из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования морской техники, в том числе для нужд Военно-морского флота.

Как уточнили в оперативном штабе в Санкт-Петербурге Национального антитеррористического комитета (НАК), плановые антитеррористические учения пройдут в период с 10:30 мск до 13:00 мск.

В учениях задействованы силы и средства правоохранительных органов и специальных служб. Отрабатываются учебные задачи по предотвращению и пресечению террористических актов.

Из-за учений возможны временные затруднения в движении транспорта и граждан в районе проведения тренировки сил антитеррора.

В связи с этим оперативный штаб НАК просит петербуржцев и гостей города с пониманием отнестись к введённым ограничениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года антитеррористические учения проходили на территории Политехнического университета в Петербурге, а в 2018 году — на Морском вокзале.

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