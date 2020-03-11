Якутск, , 10:28 — REGNUM В Якутии собирают подписи под обращением к министру обороны РФ Сергею Шойгу, в рамках федерального проекта «Историческая память», с просьбой присвоить звание Героя России легендарному снайперу Ивану Николаевичу Кульбертинову.

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«В год 75-летия Победы нам необходимо постараться восстановить историческую несправедливость. Так было присвоено звание Героя Российской Федерации радистке, советской разведчице Алиме Абденановой, участнице Великой Отечественной войны. Таким образом, у нас в стране создан прецедент, когда звание присваивается посмертно»,— рассказали ЯСИА организаторы акции.

Иван Кульбертинов родился 7 ноября 1917 года в селе Тяня Олёкминского района Якутии в бедной семье охотника-оленевода.

В боях на разных фронтах Кульбертинов уничтожил 587 немецких солдат и офицеров. Дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, но так его и не получил.

За мужество и героизм был не раз награждён орденами и медалями. Умер 13 февраля 1993 года, на 76-м году жизни. Похоронен в родном селе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени отметила 103-летний день рождения ветеран Великой Отечественной войны Александра Васильевна Чебаненко. Мэр Руслан Кухарук вручил ей цветы и медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».