Улан-Батор, , 10:21 — REGNUM Государственная чрезвычайная комиссия Монголии приостановила все авиарейсы в Россию, Турцию и Казахстан, сообщает 11 марта агентство «Монцамэ».

Отмечается, что авиасообщение с Москвой, Стамбулом и Нур-Султаном приостановлено с 11 по 28 марта из-за угрозы распространения коронавируса. В этот период авиакомпания МИАТ эвакуирует часть граждан, которым срочно нужно будет вернуться домой.

Кроме того, до 31 марта введен временный запрет на въезд в Россию граждан Монголии автомобильным транспортом. Российские граждане также не смогут пересечь границу. До 28 марта приостановлено железнодорожное сообщение с Россией.

Отметим, 11 марта в пресс-службе казахстанской авиакомпании SCAT сообщили, что с 11 по 30 апреля приостанавливается авиасообщение между Нур-Султаном и Улан-Батором.

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