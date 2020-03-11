Тбилиси, , 10:21 — REGNUM Двумя чартерными рейсами авиакомпании «Georgian Airways» 10 марта поздно вечером из Рима в Тбилиси были доставлены 200 граждан Грузии. Это те граждане, которые находились в Италии в краткосрочном путешествии или поездке и у которых были куплены билеты на рейсы в течение ближайших двух недель. Они были доставлены в Грузию за счет государства, так как решением грузинских властей авиасообщение с Италией несколько дней назад было приостановлено из-за роста числа граждан Грузии, инфицированных после поездки в эту страну.

Относительно тех граждан Грузии, которые временно проживают, работают или учатся в Италии, МИД Грузии распространил специальное заявление и сообщил, что они должны подчиняться тому режиму и тем правилам, которые ввели в стране итальянские власти. Решение о доставке в Грузию за счет государства этих граждан не касается, если они не планировали вернуться на родину и не успели купить билет на один из ближайших авиарейсов до отмены авиасообщения.

Ранее представитель авиакомпании «Georgian Airways» сообщил, что до выполнения этих двух рейсов члены экипажа прошли тщательную подготовку, были оснащены спецодеждой и необходимыми средствами дезинфекции. А по прибытии в Тбилиси пассажиры были проинструктированы находившимися в аэропорту медработниками и полицейскими о необходимости соблюдения режима самоизоляции либо карантина, чтобы предотвратить нежелательные последствия для собственного здоровья и угрозу заражения окружающих. Патрульная полиция, которая решением правительства Грузии подключилась к контролю за находящимися в режиме карантина и самоизоляции гражданами, зарегистрировала паспорта и данные всех прибывших из Италии для дальнейшего мониторинга за ними.

Всего на данный момент в Грузии подтверждено 23 случая коронавируса. Большинство из них были инфицированы в ходе путешествия по Италии либо в результате контактов с людьми, побывавшими в Италии. 126 человек находятся в режиме карантина, а 46 — в стационарах под наблюдением врачей.