Белгород, , 10:21 — REGNUM Сотрудница агропромышленного предприятия ООО «Бизнес Фуд Сфера» стала первым получателем льготной сельской ипотеки в Белгородской области. Женщина оформила ссуду под 2,7%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На покупку недвижимости белгородка взяла 1,5 млн рублей, срок ипотеки 20 лет. Женщина приобретёт двухкомнатную квартиру в посёлке Разумное Белгородского района.

«С января я начала выбирать варианты приобретения в ипотеку квартиры, ещё даже не зная об этой госпрограмме. Обращалась в несколько кредитных учреждений по обычным условиям, а потом случайно зашла на сайт Россельхозбанка и узнала о сельской ипотеке. Решила воспользоваться выгодным предложением, тем более, что выбрала подходящую квартиру в поселке от застройщика ЖБК-1. Неожиданно, что я стала первым получателем в нашей области и в то же время приятно. Это самый лучший подарок в моей жизни!» — сказала Диана Куцына.

Льготную сельскую ипотеку могут получить 3,2 тысячи белгородских семей — именно такую заявку оформили региональные власти в Минсельхозе РФ в январе 2020 года. на эти цели выделят 560 млн рублей.