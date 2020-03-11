Белгород, 11 марта 2020, 10:21 — REGNUM Сотрудница агропромышленного предприятия ООО «Бизнес Фуд Сфера» стала первым получателем льготной сельской ипотеки в Белгородской области. Женщина оформила ссуду под 2,7%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
На покупку недвижимости белгородка взяла 1,5 млн рублей, срок ипотеки 20 лет. Женщина приобретёт двухкомнатную квартиру в посёлке Разумное Белгородского района.
Льготную сельскую ипотеку могут получить 3,2 тысячи белгородских семей — именно такую заявку оформили региональные власти в Минсельхозе РФ в январе 2020 года. на эти цели выделят 560 млн рублей.