Барнаул, , 10:24 — REGNUM В Алтайском крае началась контрольная комплексная проверка частей и подразделений Барнаульского ракетного соединения ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, проверка затронет все составляющие и критерии боевой готовности как самих подразделений ракетного соединения, так и частей и подразделений обеспечения ракетного соединения.

Ракетчики продемонстрируют свою подготовку и знание специальных предметов во время решения учебно-боевых задач, мероприятий по противодействию терроризму и других. Теоретические знания предметов боевой подготовки будут проверяться во время зачётов.

В масштабной контрольной комплексной проверке, проводимой в дислоцированных в Алтайском крае частях и соединениях РВСН, планируется задействовать более 1000 военнослужащих и около 150 единиц боевой и вспомогательной техники.