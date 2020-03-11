Хараре, , 10:19 — REGNUM Власти в Зимбабве изолировали гражданина Таиланда, который, как сообщается, ранее самовольно покинул больницу в столице страны Хараре, прежде чем пройти тестирование на коронавирус. Об этом передает местная государственная газета The Herald.

По информации журналистов издания, 26-летний мужчина в настоящее время находится в центральном изоляторе города для лиц с подозрением на коронавирус.

По словам официальных лиц, мужчина въехал в Зимбабве из Таиланда в феврале. 8 марта его направили из частной клиники в больницу Уилкинса в Хараре после того, как он пожаловался на повышение температуры и чихание, однако он самовольно ушел из медицинского учреждения до обследования.

Представитель городского департамента здравоохранения Проспер Чонзи сказал, что этот человек будет содержаться в изоляции и будет освобожден только после отрицательного результата теста.

«Мы следим за ним и рады, что он вернулся, чтобы мы провели необходимые тесты. В настоящее время он находится в изоляции, пока мы не убедимся, что у него нет коронавируса», — сказал доктор Чонзи.

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