Нур-Султан, , 10:00 — REGNUM В четыре раза предложили увеличить размер пособия Героям Социалистического Труда в Казахстане. Об этом заявила депутат Мажилиса (парламента) Гульшара Абдыкаликова, сообщает 11 марта Tengrinews.kz.

Депутаты рассмотрели законопроект «О ветеранах». Документ предлагает увеличить пособия Героям Социалистического Труда, кавалерам ордена Трудовой Славы трех степеней до 138,6 МРП (месячных расчетных показателя), или 367 тыс. тенге ($928).

Кроме того, пособия для ветеранов боевых действий в других странах предлагается повысить до 6,19 МРП, или 16,4 тыс. тенге ($41,5).

Отметим, в настоящее время пособие Героям Социалистического Труда, кавалерам ордена Трудовой Славы трех степеней в Казахстане составляет 9,6 МРП, или 25,4 тыс. тенге ($64,3).