Сухум, , 09:52 — REGNUM Проверку версии о возможном отравлении кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании провели следователи абхазской генпрокуратуры. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сообщается, что следственная группа была командирована в Краснодарский край. Они изучили документацию и опросили медперсонал больницы в Сочи, куда Бжания поступил сразу после ухудшения состояния здоровья, и в Краснодаре, куда его перевели потом. Было выявлено, что российские врачи поставили диагноз: «Двусторонняя полисегментарная аспирационная пневмония».

«Со слов медицинских работников указанных медицинских учреждений, по имеющимся в настоящее время лабораторным данным, признаков наличия внешнего токсикологического воздействия на организм Бжания А.Г. нет, и наличие заболевания явилось последствием неблагоприятного воздействия лекарственного средства», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, Бжанию пришлось срочно госпитализировать 2 марта. В Абхазии среди его сторонников стала распространяться версия, будто политика отравили. Они 3 марта вышли с протестом перед зданием правительства Абхазии, требуя отставки главы республики и других должностных лиц.

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